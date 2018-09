Gestern Abend traf mich eine Erkenntnis. Ich lief abends in der Wohnung in einem viel zu großen Band-T-Shirt, einer viel zu großen Jogginghose und meiner lilafarbenen, ausgewaschenen Fleecejacke herum. Ein Outfit, das ich mir wohl irgendwann unbewusst von meinem Vater abgeguckt haben muss; für das ich mich früher, wenn er damit meinen Freunden die Tür öffnete, in Grund und Boden schämte. Gestern aber fiel mir das erste Mal auf, dass ich jetzt wohl auch so alt bin: Bequemlichkeit am Abend ist mir wesentlich wichtiger als die Gefahr eines unangekündigten abendlichen Besuchs.