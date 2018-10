Damit war es vorbei. Ab diesem Freitag konnte ich gar nicht mehr schlafen. Es war, als hätte ich allen nachzuholenden Schlaf meines Lebens in den vorangegangenen vier Nächten bereits nachgeholt. Die Übernachtungspartys, die Festivals, die Hochzeiten, die Nächte an Küchentischen von Freunden mit Wein in der Hand, die Nächte, in denen ich geschrieben oder mich in einem Thema festgebissen hatte. Mein Körper war ganz und gar ausgeschlafen. Er schrie mich an, ich solle gefälligst aus diesem blöden Bett steigen und mein Leben nicht so an mir vorbeiziehen lassen.