Und es gibt Menschen, die aus diesem ganzen Chaos etwas Neues machen wollen: Am 28. April sollen zwei Live-Rollenspiele stattfinden, die das nie stattgefundene Festival nachempfinden. Die Events sind in Detroit, Michigan, und in Austin, Texas, geplant – immerhin also schon mal nicht auf den Bahamas. Ansonsten gibt aber durchaus Parallelen zum Vorbild: Beim Rollenspiel in Austin sind auf Facebook schon knapp 4000 Menschen interessiert, bei der Veranstaltung in Detroit mehr als doppelt so viele, nämlich fast 9000. Auch beim echten Fyre-Festival waren die Tickets wahnsinnig schnell ausverkauft. Und, wie auch beim Vorbild: Außer Zeit und Ort gibt es noch keine Informationen.