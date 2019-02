Das Gaffer-Tape wird ewig leben

Der Name Ross Lowell sagt nicht vielen etwas, dabei beeinflusst er die Filmbranche bis heute. Er war Erfinder, Autor, Fotograf, preisgekrönter Regisseur und Kameramann. Das Gaffer hatte er aus dem mindestens ebenso ikonischen Duct-Tape entwickelt, um Lichtkonzepte verwirklichen zu können. Also etwa um Lampen an vertikale Wände anbringen und spurlos wieder abnehmen zu können. Für sein Beleuchtungssystem hat Lowell 1980 einen Oscar für technische Verdienste verliehen bekommen – im selben Jahr war er auch für seinen Kurzfilm „Brother, oh Brother“ nominiert. Tatsächlich ist das Gaffer-Tape für Filmproduktionen bis heute so wichtig, dass der Chef-Beleuchter am Set im Englischen schlicht der „Gaffer“ genannt wird.