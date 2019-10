Wie lasse ich mich von Instagram nicht runterziehen?

1. Frag dich: Will ich das wirklich?

​Auf Instagram scheinen viele Leben wie ein einziges Abenteuer: aufregende Reisen, verrückte Sportpraktiken, unvergessliche Partys. Das löst oft die Angst aus, etwas zu verpassen. In so einem Moment ist es wichtig, einen Schritt zurückzutreten und sich zu fragen: Will ich das, was die Person auf Instagram dort macht, gerade wirklich? Oder denke ich nur, dass ich es will? Ein wenig verwirrend, die Idee dahinter ist jedoch simpel: Frage dich, ob du gerade eigentlich wirklich reisen gehen möchtest oder ob du es nur willst, weil deine beste Freundin gerade ein Foto aus Asien gepostet hat. Vielleicht gefällt es dir zuhause eigentlich ganz gut? Vielleicht bist du sogar glücklich, genau so wie es gerade ist?