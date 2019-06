Mit 31 verlor Nora McInerny ihren Vater, ihren Ehemann und hatte eine Fehlgeburt

Sie schrieb darüber ein Buch, gründete ein Onlineforum für Witwen – und wurde zur Expertin für Trauer. Ihr Podcast „Terrible, thanks for asking“ (dt: Beschissen, danke das Nachfrage) wurde inzwischen 14 Millionen Mal runtergeladen, so McInerny. Darin redet sie über Trauer und den Umgang mit dem Schmerz – und hat in jeder Folge einen Gesprächspartner, der über die dunkelsten Momente seines Lebens spricht.