Die Bäume, die den Zellstoff für neues Toilettenpapier in Deutschland liefern, kommen meist übrigens nicht aus der Region, sondern zu einem großen Teil aus Südamerika – wie das Leben zu Zeiten der Globalisierung nun mal spielt. Der Transport der Bäume verbraucht enorm viele Ressourcen und Energie. Ebenso wie alles, was danach passiert: Zellulose aus den Bäumen zu lösen, die Fasern zu bleichen und so weiter und so fort, ist ein aufwändiger Prozess. Vom Baum zum Toilettenpapier braucht es Dutzende Arbeitsschritte.