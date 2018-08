Allerdings gibt es viele Hobbys, die nicht so sozialkompatibel sind wie Kochen und Seriengucken. Stefan, 33, reist gerne und viel und braucht seine Trips, um glücklich zu sein: „Ich könnte keine Frau daten, die nicht gerne reist.“ In der Vergangenheit hatte er öfter mit seinen Partnerinnen Konflikte, weil er ständig unterwegs war. Was man vielleicht nachvollziehen kann, wenn der Partner lieber durch Burmas Wälder spazieren mag, als am Wochenende an den See zu fahren. Stefan hat aus inzwischen gelernt, dass Kommunikation in einer Beziehung wichtig ist, um Konflikte zu vermeiden. „Man muss mit dem Partner oder der Partnerin darüber reden, was das Hobby für einen bedeutet, damit er oder sie die Chance hat, nachzuvollziehen, warum man das macht“, sagt er. Das Reisen gehöre genau wie das Skaten zu seiner Person und habe ihn zu dem gemacht, der er heute ist. Allerdings wäre er bereit, sein Reisen für die Richtige ein bisschen einzuschränken. Zu einer guten Beziehung gehört schließlich auch Kompromissbereitschaft.