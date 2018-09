Was zweifellos auch schrecklich ist.

Natürlich. Sensibilität an sich ist ja nichts Schlechtes. Es ist eigentlich gut, wenn uns der Tod von 14 Menschen schockiert. Denn es heißt, dass unsere Ansprüche gestiegen sind. Wir leben nicht mehr in einer Welt, in der es normal ist, dass jeden Tag Tausende Menschen in einem Krieg oder an einer Epidemie sterben. Doch wird leider der Fehler begangen, unsere gewachsenen Ansprüche an eine friedliche Welt damit zu verwechseln, dass die Welt schlechter wird, weil sie unseren Ansprüchen nicht mehr genügt. Sensibilität kann ein Vorteil sein und dazu führen, dass wir uns Problemen noch tiefer widmen. Doch wird sie selbst zum Problem, wenn wir dadurch nur noch alles schlecht sehen. Denn dieses Gefühl hemmt, anstatt zu motivieren.