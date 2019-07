Warum ich mal „Setare“ und mal „Franziska“ heiße

Meine kulturelle Identität ist in meinen Namen eingeschrieben: „Franziska Koohestani“. Vorname: deutsch. Nachname: iranisch. So wie meine Eltern, meine zwei Pässe und die Staatsangehörigkeit deutsch und iranisch sind. „Franziska“ ist mein erster Vorname, mein zweiter ist „Setare“. Für den deutschen Namen haben sich meine Eltern aber nicht nur wegen der gleichnamigen Urgroßmutter entschieden. Ein Grund war auch: „Franziska“ sollte mir das Leben ein wenig leichter machen. Immerhin müsste ich das in Deutschland nicht andauernd buchstabieren, klar und deutlich aussprechen, korrigieren und wiederholen, weil es jemand beim ersten Mal nicht verstanden hat. So hatte es mein Vater mit seinem iranischen Vornamen erlebt. Und mit meinem Nachnamen dazu würde das ohnehin passieren.