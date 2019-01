Irgendwann im Lauf des Gesprächs holt die Tätowiererin noch eine Karte aus einer Ecke ihres Studios, die auf einen Blick zusammenfasst, was ihre Arbeit vielen Menschen bedeutet. Eine Kundin hat sie ihr vor einiger Zeit geschenkt, Peggy will sie noch rahmen und aufhängen. Die Karte ist selbstgebastelt, eine zarte Blume ist darauf gezeichnet, und dazu das Zitat: „The world gives so much pain – and here you are, making gold out of it.“