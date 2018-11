Es hilft natürlich, wenn man weiß, was die Polizei darf und was nicht. An sich gilt: Personenkontrollen dürfen nur durchgeführt werden, wenn dafür ein Grund besteht. Die Bundespolizei darf aber an Bahnhöfen, Flughäfen und in Zügen, „verdachtsunabhängig“ kontrollieren, also jeden, der sich dort aufhält – „zur Verhinderung oder Unterbindung unerlaubter Einreise“, wie es im Gesetzestext heißt. Sie darf die Identität einer Person erfragen sowie sich den Ausweis zeigen lassen und mitgeführte Sachen in Augenschein nehmen, also äußerlich betrachten und befühlen. Die Antwort auf weitere Fragen darf man als Bürger verweigern, ebenso die Kontrolle der Tasche. Das ist im §22 des Bundespolizeigesetzes festgeschrieben. Die einzelnen Landespolizeien haben eigene Gesetzestexte. Auch darin sind oft sogenannte „gefährliche Orte“ festgeschrieben, an denen jeder kontrolliert werden darf, etwa in einem Park mit erhöhter Drogenkriminalität.