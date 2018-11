Die Zuschauer im Internet sind begeistert: „Das hat mir Tränen in die Augen getrieben", schreibt ein Nutzer unter das Video. „Es ist so schön, all diese unterschiedlichen Menschen lachen zu sehen. Das gibt einem wirklich Kraft.“ Ein anderer meint: „Das ist einfach wunderbar. Bob wäre stolz darauf, was aus seinem Land und aus seiner Musik geworden ist.“