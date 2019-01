Mehr als die Hälfte derer, die derzeit kein Ehrenamt ausüben, ist bereit, sich zukünftig zu engagieren – ganz besonders die jungen Menschen mit hoher Bildung. Um dieses Potential nutzen zu können, haben die Mitarbeiter der „Tatendrang“-Agentur begonnen, sich auf die veränderte Arbeits- und Lebenswelt junger Menschen einzurichten: So gibt es Möglichkeiten, sich zeitlich flexibel zu engagieren oder auch nur befristet in den Semesterferien. Viele der Freiwilligen stehen mitten im Leben, gehen noch zur Schule, studieren oder haben gerade in ihrem Job angefangen. In dieser Lebenssituation ist es schwierig, Zeit zu finden, sich ehrenamtlich zu engagieren. Für sie gibt es Schnupper-Angebote, bei denen sie schauen können, ob das Ehrenamt zu ihnen passt. In einer Whatsapp-Gruppe bietet „Tatendrang“ einmalige Engagement-Möglichkeiten an: so gibt es Beispielsweise die Möglichkeit, eine Senioren-Gruppe bei einer Reise zu begleiten oder bei einer Aufräum-Aktion vom Bund Naturschutz mitzumachen. Diese Schnupper-Angebote führen laut Volk häufig dazu, dass die Interessenten sich dauerhaft engagieren: „Ich verstehe durchaus die Angst, sich langfristig zu binden. Aber wenn man festgestellt hat, dass einem die Tätigkeit total Spass macht, merkt man bisweilen, dass es dann eben doch ins Leben reinpasst, beispielsweise alle zwei Wochen Nachhilfe zu geben.“