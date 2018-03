Der Lift-Horror

Zehn Menschen stehen bereits im Lift. Wenn sich die Tür öffnet begrüßen sie mich mit einem kollektiven „Servus!“. „Einer geht noch“, sagt der Mann, der am nächsten bei der Tür steht. Damit meint er mich und meinen zweifelnden Blick, als ich überlege, ob ich noch einsteigen soll. Ich dränge mich in die Kabine. Weil sie so voll ist, stehe ich wie erstarrt da und kann weder meine Arme noch meine Beine bewegen. Im Aufzug ist es so eng, dass sich die dicke Jacke der Frau hinter mir an meinem Rücken reibt und meine Haare dadurch elektrisch aufgeladen werden. Der Schirm des Mannes neben mir tropft einstweilen auf meine Schuhe. Ich versuche auch, meinen Kopf stillzuhalten, um den anderen Leuten nicht meine Haare ins Gesicht zu werfen. Ich fühle mich, als wäre ich gefangen.