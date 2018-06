Urlaubsaufgabe: Deutschen ausweichen

Ein Hostel irgendwo in einer hippen europäischen Metropole. Der lange, zerkratzte Holztisch im Aufenthaltsraum ist voll besetzt. Zwei junge Französinnen flüstern in einer Ecke miteinander. Ein polnischer, ein türkischer und australischer Reisender bringen sich gegenseitig Trinkspiele und Beschimpfungen in den jeweiligen Landessprache bei. Eine Koreanerin sitzt ihnen gegenüber und blättert emsig in ihrem Reiseführer. Irgendjemand spielt Gitarre. Ich sitze auf einem Sessel an einer Ecke des Tisches, lese ein Buch und nippe an einer Cola.