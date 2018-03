Gruppenzwang macht mich fertig

Der Besuch im Fußballstadion stellt mich also vor immense soziale Herausforderungen. Ähnlich geht es mir aber auch an Orten, die ich eigentlich gerne besuche. Zum Beispiel im Club: „Put your hands up in the air“. Ich putte erstmal gar nichts up in the air, weil es mir bescheuert und unnötig vorkommt. Bei der dritten oder vierten Aufforderung des DJs, hebe ich zaghaft die Hand. Ich passe sonst einfach nicht in die Menge aus Hände-hochhaltenden Menschen. Oder im Festzelt beim Tanzen auf der Bierbank. Da lasse ich mich mit raufziehen und denke mir trotzdem gleichzeitig: „Warum zur Hölle sollte man riskieren, runterzufallen, wenn am Boden auch Platz ist?“