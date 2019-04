Dein großer Fehler: Du hast den freaky Klamottenständer mit Säckchen, zu finden in jeder Kabine, jahrzehntelang ignoriert. Der Plan ist nämlich eigentlich folgender: Du gehst mit Sack und Pack in die Kabine, hängst absolut alles an und in dieses einzigartige Garderobenteil und hängst dieses dann in den Spind – die Schuhe ziehst du auch schon in der Kabine aus. Die Kabine ist also eine Art Schleuse vom angezogenen, trockenen in den badehosigen, nassen Bereich des Schwimmbads – das versteht nur kein Mensch.