Manchmal macht dir Kranksein Spaß. Eine halbwegs erträgliche Erkältung, einmalige Magenverstimmung, oder einfach nur Fieber ohne Grund können ein ziemlich feiner Anlass für eine gute Zeit im Bett sein. Was sich zuerst wie ein 24/7-Netflix-Freischein angefühlt hat, sollte sich nach ein paar Tagen rächen: Deine Erkältung entpuppt sich als Mandelentzündung, die Magenverstimmung als Virus und Fieber ohne Grund gibt es leider gar nicht. Hühnerbrühe allein wird es nicht mehr richten, außerdem verlangt dein Arbeitgeber ein Attest. Du musst also deinen Serienmarathon unterbrechen und raus, zum Arzt. Nun hast du als unsteter, ständig umziehender junger Mensch natürlich keinen Hausarzt deines Vertrauens. Und da du an circa 300 Tagen im Jahr halbwegs gesund bist, hast du schon lange keine Praxis mehr von innen gesehen, das Wort Routineuntersuchung ist dir fremd. Soll heißen: Du begibst dich in komplett fremdes Territorium, traust deine Gesundheit einem Menschen an, den du noch nie vorher gesehen hast. Wie überlebst du das?