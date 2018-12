Bist du mit diesen völlig legalen Mitteln also zum Sachbearbeiter himself vorgedrungen, solltest du in den Schwiegersohn-Modus schalten. Lass' dir unbedingt etwas Nettes zu den Dingen auf seinem Schreibtisch einfallen! Sachbearbeiter haben die Angewohnheit, dir in Form von gerahmten Fotos in den zehn Minuten eurer Zusammenkunft möglichst viel von ihrem Privatleben preiszugeben. Lobe die Schönheit seiner Frau, seiner Kinder, seiner Kegelmannschaft und frage, wo er den angegrindeten Teddybären her hat, der in der Kunsterde der Plastikblume am Tischrand steckt. Lache über die lustigen Schildchen („Ich bin hier bei der Arbeit und nicht auf der Flucht“) und seine Kaffeetasse, auf dem irgendwas Witziges über Montage steht.