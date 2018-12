Es fing so an: Du saßt auf der Arbeit, kurz vor Feierabend. Irgendwie nichts gerissen heute, der Tag fühlte sich unvollständig an, umsonst verstrichen. Jetzt einfach aufbrechen? Du dachtest an deine Wohnung, der zwischen charakterlosen Ikea-Teilen, Omas Kommode und ein bisschen Sperrmüll irgendwie noch das Lebendige fehlte. Vielleicht brauche ich einen Hund, hörtest du dich laut sagen. Deine Kollegin neben dir ignorierte dieses Selbstgespräch diskret, machte sich dann aber dann schnell mit einem „äh, dann schönen Abend dir!“ aus dem Staub. Gott sei Dank hast du auf dem Bildschirm vor dir in deinen 20 Ablenkungs-Tabs auch immer diese Kleinanzeigen-Seite offen, oder die „Verkauf's“-Facebookgruppe. Und dann war der Gedanke da: Eine Pflanze! Irgendwie lebendig, aber braucht nur Wasser! Urban Jungle oder wie das heißt, voll angesagt. Zwei Klicks auf Kleinanzeigen und sie stand vor dir, also als Foto auf dem Bildschirm: Eine Yucca-Palme, aus Platzmangel günstig abzugeben. Fast umsonst. Bei dir ums Eck! Ein Traum.