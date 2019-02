Drei Mal bist du schon an dem Laden vorbei gelaufen. Da hinten in der linken Ecke, die Sonnenbrille, die wie ein Austellungsstück auf einem leuchtenden, weißen Kubus liegt – sie sieht irgendwie so aus, als könnte sie dein Leben entscheidend verändern. Leider liegt sie aber nicht in einem anonymen Riesengeschäft mit 3000 anderen Kunden, sondern in einem dieser kleinen, feinen Duzi-Duzi-Designer-Läden mit ganz exquisitem Kram, sogenannten schönen Objekten, die so gar nicht „von der Stange“ kommen, obwohl die Klamotten dann doch an Stangen hängen. Aber halt nicht 30 verschiedene Pullover, sondern drei. Und alle sicher scheiße teuer.