Diskretion in der Öffentlichkeit ist hierzulande oberste Bürgerpflicht. Außer in Wartezimmern und Treppenhäusern ist deswegen das Grüßen eines Fremden verpönt, es sei denn, man will ihm etwas abkaufen. Es gibt allerdings noch eine weitere Ausnahme: den Aufzug. Aber Vorsicht! Über das korrekte Verhalten in dieser engsten aller Kommunikationssphären könnte man ganze Wochenendseminare halten. Der Aufzug ist ein Paralleluniversum mit eigenen Naturgesetzen und Regeln. Da wird man als Anfänger schon mal nervös – aus gutem Grund. Aber mit unserer Hilfe überlebst du das!