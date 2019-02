Die Wahl der „richtigen“ Kasse ist also reiner Aberglaube – und in vielen Supermärkten gibt es eh nur eine. Doch auch dann lauern Gefahren! Zum Beispiel der Satz: „Sie können auch zu mir rüberkommen!“. Er fällt immer, kurz nachdem eine Gruppe von Anstehenden den „zweite Kasse bitte!“-Song angestimmt hat, der in seiner Mischung aus pampiger Anklage und Höflichkeit so etwas wie die eigentliche deutsche Nationalhymne ist. Wird das Wehklagen lang genug vorgetragen, ruft der Kassierer an der Kasse einen anderen Kassierer aus seiner wohlverdienten Pause, der kommt dann von hinten anmarschiert und spricht den magischen Rüberkommen-Satz. Obwohl diese Einladung an eine neue, jungfräuliche Kasse sich zunächst sehr verlockend anhört, solltest du höchst vorsichtig sein! Für das soziale Gefüge an der Kasse bedeutet er nämlich nicht weniger als einen Aufruf zur Anarchie: Für einen Premium-Platz an der zweiten Kasse geht der Deutsche über Leichen, im wahrsten Sinne des Wortes. Solltest du dem Sturm auf die zweite Kasse im Weg stehen, rette dich lieber mit einem beherzten Sprung hinter ein Regal und warte, bis sich die Lage beruhigt hat.