Dumme Frage, das hättest du wohl gerne! Natürlich musst du dir nicht selbst hin und wieder einen anstecken, um die nötige Einsicht in die Branche zu haben: „Viel wichtiger ist ein grundsätzliches Verständnis über die unterschiedlichen Strategien der Unternehmen“ sagt Vogel. Ganz wie bei jedem anderen Investment auch: „Auch, wenn man in Unternehmen aus anderen Branchen investiert, muss man das Produkt nicht selbst getestet haben“ sagt Vogel. Ganz zu schweigen davon, dass man in Deutschland höchstens Einblick in die Geschäfte des Dealers im Park bekommt und eher spärlich nachvollziehen kann, wie seriöse Cannabis-Unternehmen agieren. Schau also darauf, wie sich die Unternehmen in letzter Zeit auf dem Markt geschlagen haben und ob es gerade Marktteilnehmer gibt, die sich besonders von ihren Konkurrenten abheben. Sei es durch besondere Anbauarten, überzeugende Unternehmenspolitik oder, oder, oder.