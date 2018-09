Das scheinen viele als Einladung zu verstehen, sich in der Öffentlichkeit so zu benehmen wie zuhause. Manche Dinge, die wir zuhause machen, finden andere in der Öffentlichkeit jedoch nicht so cool. Und da wir in einer sozialen Gemeinschaft leben (wollen), herrscht das unsichtbare Gesetz, dass wir im öffentlichen Raum aufeinander Rücksicht nehmen. Das habe ich intensiv vor Augen geführt bekommen, als ich einmal in der Kölner Innenstadt auf der falschen Straßenseite ging. Natürlich gibt es in der Fußgängerzone keine „richtige“ und keine „falsche“ Seite. Allerdings existiert das magische System, dass die Leute auf der einen Seite stadteinwärts und auf der anderen Seite stadtauswärts laufen. Als ich einmal auf der „falschen“ Seite lief, schrie jemand sofort „FALSCHE SEITE!“ und ich wechselte die Spur. Das hat sich so fest in mein Hirn gebrannt, dass ich angepisst gucke, wenn sich jemand diesem kölschen Gesetz widersetzt. Man findet unsichtbare Abkommen dieser Art in vielen Situationen wieder. Meistens sind es die, in denen unterschiedliche Menschen aufeinandertreffen.