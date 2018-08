Rückblickend fällt mir auf, dass meine Codecheck-Sucht in einer Zeit aufkam, als ich den Drang verspürte, ein moralisch einwandfreier Mensch zu sein. Ein „guter Mensch“. Ich verstand dieses Bestreben als Antwort auf meine Fragen, die ich mir in Zeiten der Unsicherheiten und Zweifel stellte: Ich war mitten in der Quarter-Life-Krise, ich wusste nicht, ob mein Studium passte, wo ich beruflich hinwollte, welche Partei meine Interessen wirklich vertritt. Gleichzeitig sah ich im Fernsehen Bilder von einstürzenden Fabrikhallen, in denen Menschen an meinen Klamotten nähten. Auf Seiten von Tierschutzorganisationen schaute ich mir Videos von Orang-Utans mit klaffenden Wunden an, die aus ihrer Heimat vertrieben wurden, damit neue Palmölplantagen entstehen konnten. In Zeitschriften las ich über Meerestiere, die qualvoll an unserem Plastik verenden.