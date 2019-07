Laura* ist 28 Jahre alt, und erinnert sich noch gut an ihren ersten FKK-Badetag. Sie war damals 17 und begleitete ihre ältere Schwester und ein paar Freunde zum FKK-Weiher. Sie wuchs in einem Haus mit Garten auf, in dem ihre Mutter sich im Sommer gerne oben ohne in die Sonne legte. „Anfangs war das Nacktsein völlig normal für mich. Aber mir fiel schnell ein älterer Mann auf, der mich anstarrte. Erst dann war mir das sehr unangenehm“, sagt sie. Diese unausgesprochene, oberste Regel im FKK-Bereich wurde damit gebrochen: Du sollst nicht gaffen. Obwohl diese Regel so offenkundig ist, kann man sich nie sicher sein, dass alle Menschen sie auch einhalten. Im äußersten Fall hilft immer das Gegenmanöver: „Was schaust’n so blöd?“ Die meisten Gaffer fühlen sich bei dieser Konfrontation ertappt und sehen peinlich berührt weg.