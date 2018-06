Warum jammern wir so gerne?

Das war meine Antwort, die ich so schnell eingetippt und abgeschickt hatte, dass ich mir erst wenige Augenblicke später darüber klar wurde, was ich da gerade antwortete. Der Inhalt meiner Antwort war nicht nur pessimistisch, er war nicht mal realitätsnah, denn ich beleuchtete in ihr nur zwei Dinge: den Regen und das langsame Internet. Das waren die einzigen kleinen Störfaktoren, die mein Leben in den letzten Tagen davon abgehalten hatten, wirklich extrem entspannt zu sein. Es war auch nicht nur „ansonsten alles ok“. Dort wo ich war, war (eigentlich) alles grandios. Es gab (eigentlich) keinen Grund zur Beschwerde. Doch was machte ich? Ich jammerte. Saß da, trank meinen köstlichen Weißwein und jammerte, weil ich meine Skype-Telefonate von hier aus nicht mit Videobild durchführen konnte, und weil ich durch das Wetter der ersten Tage dazu gezwungen war, tatsächlich auch ein wenig zu arbeiten. Je öfter ich, während der Regen (eigentlich) sehr malerisch gegen die Fenster prasselte, daran dachte, was mich hier nervte, desto weniger genoss ich, wo ich war und was ich hatte. Jammern scheint wie ein Magnet zu sein: Dort, wo es einen Grund zum Jammern gibt, wird schnell ein weiterer angezogen. Das Bett ist nicht bequem. Der Ausblick aus dem Fenster ist total verbaut. Die Milch ist auch alle. Super. Je mehr ich jammerte, desto besser wurde ich darin.