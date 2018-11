„Die weggeworfenen Lebensmittel sind nicht nur Verschwendung von Geld, sondern haben viele Folgen: So entstehen unter anderem bei der Produktion, Lagerung und Lieferung der 1,6 Milliarden Tonnen, die weltweit an Lebensmittel verschwendet werden, acht Prozent aller durch den Menschen verursachten Treibhausgase. Eine Fläche, die mehr als doppelt so groß ist wie die EU, wird beackert, mit Pestiziden belastet, Wasser verschwendet – nur damit die Ernte am Ende weggeworfen wird. Zudem wissen wir, dass mehr als 800 Millionen Menschen weltweit an Unterernährung leiden, wir in Europa werfen dagegen 50 Prozent der Lebensmittel weg, die teilweise aus diesen Ländern importiert werden, in denen die Menschen hungern und mit den Auswirkungen unserer Überflussgesellschaft leben müssen.“ Dass es so nicht weitergehen kann, ist wirklich fast überall angekommen: Die Bundesregierung hat sich dem Ziel der Vereinten Nationen verpflichtet, die Lebensmittelabfälle bis 2030 zu halbieren und versucht, dieses Ziel mit verschiedenen Kampagnen, wie „Zu gut für die Tonne“ oder „Lebensmittel wertschätzen“ zu erreichen.