Wie viele Freunde haben Sie?

Ich habe mehrere hundert Bekannte, aber nur drei richtig gute Freunde. Und einer davon ist schon gestorben. Als die Kinder aus dem Haus gingen, hatten meine Frau und ich eine Riesenkrise, wir waren kurz davor, uns zu trennen. Ich wusste nicht mehr weiter. Ich bin zu einem dieser beiden besten Freunde in die USA geflogen und habe mich bei ihm ausgeweint. Er wusste mir keinen Ratschlag zu geben. Was hätte er auch sagen sollen? Wir stecken nicht im Leben der anderen, wir können nicht sagen, was die beste Entscheidung für jemanden ist. Das muss derjenige allein rausfinden. Im Gespräch mit besten Freunden gelingt das. Jedoch nur, wenn es nicht versteckt darum geht, dem anderen zu vermitteln, wie toll man ist. Ich habe meinem Freund ohne Barriere und Zensur alle Sorgen erzählt. Er hat mich verstanden und mich nicht verurteilt. So entsteht seelische Geborgenheit und wer sich seelisch bei einer anderen Person aufgehoben fühlt, ist nicht einsam.