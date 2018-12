Sarah selbst hat damit gute Erfahrungen gemacht. „Vergangenes Jahr habe ich zum ersten Mal mitgemacht“, erzählt sie. Am 26. Dezember lud die 28-Jährige zwei deutlich ältere Frauen zu sich nach Hause ein. Vorher hatten sie nur über Facebook Kontakt, trafen sich nicht, telefonierten nicht einmal. „Und es war so schön“, fasst Sarah zusammen. „Wir waren uns alle drei sehr ähnlich, haben uns super unterhalten, zusammen Kaffee und Kuchen gegessen und später Raclette gemacht.“ Der Unterschied zwischen Sarah und Campbell: Sarah feiert mit ihrer Familie in Belzheim am 24. Dezember auch ein klassisches Familienfest. Sie sagt aber: „Das können nicht alle haben. Und ich will von meinem Glück was abgeben.“