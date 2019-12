jetzt: Welche drei Grundsätze würden Sie als Familientherapeut jedem Familienmitglied zu Weihnachten vorab mitgeben?

Björn Enno Hermans: Erstens: Das Fest nicht mit Erwartungen überfrachten. Tolle Familienbegegnungen kann man auch an jedem anderen Tag im Jahr haben, es müssen sich an Weihnachten nicht alle besonders mögen. Zweitens: Man sollte sich immer fragen, ob nicht auch alles eine Nummer einfacher geht. So wenig Zusatzstress wie möglich veranstalten. Keine tollen Rezepte kochen, die man noch nie ausprobiert hat oder ähnlich gutgemeinte Aktionen. Viel wichtiger ist die Frage: Was tut den Beteiligten wirklich gut, jenseits aller festgefahrenen Erwartungen? Drittens: Keine Grundsatzdiskussionen oder konfliktreichen Klärungsgespräche auf die Weihnachtsfeiertage verlegen, nur weil da endlich mal wieder alle an einem Tisch sitzen. Für Problemgespräche verabredet man sich lieber an anderen Tagen.