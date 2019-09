Wie man am besten mit Tränen am Arbeitsplatz umgeht

Andrea Hufnagel ist Arbeitspsychologin bei ASAM praevent und gibt dort Coachings für Unternehmen, unter anderem zu den Themen Konfliktberatung und Teamentwicklung. „Ich denke, es ist ganz wichtig, dass Emotionen ihren Raum finden und dass sie nicht ignoriert werden. Es sollte also akzeptierter sein, dass wir auch am Arbeitsplatz Gefühle zeigen und zum Beispiel auch mal auf der Arbeit weinen“, sagt Hufnagel. Tatsächlich ist es in der Realität aber in den seltensten Fällen so. Tränen gelten laut Hufnagel in unserer modernen Arbeitswelt immer noch als Schwäche. Bei einer Studie gaben 41 Prozent der Frauen an, dass sie schon mal bei der Arbeit geweint haben. Bei den Männern waren es, laut eigenen Angaben, nur neun Prozent. Laut Andrea Hufnagel zeigen Männer Gefühle eher in Form von Missfallen oder Aggressivität. Das habe auch mit der Leistungsgesellschaft zu tun, in der wir leben. Dort gibt es oft keinen Platz für „schwache“ Gefühle.