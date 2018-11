2. Aus welchem Material ist das Teil?

An jeder Klamotte befindet sich (meist in der Seitennaht) ein oder mehrere Zettel, auf denen wichtige Informationen stehen: Ist das Teil aus einer Naturfaser? Oder aus einem chemisch hergestellten synthetischen Stoff? Naturstoffe haben viele Vorteile, nicht zuletzt wenn es um die Entsorgung geht. Chemiefasern sind dagegen vor allem bei Funktionskleidung von Vorteil. Wichtig ist vor allem: Wie fühlt sich das an auf der Haut? Juckt es, fühlt es sich klamm an? Oder trägt es sich wie ein Traum? Pillt der kuschelweiche Kaschmir-Pulli schon am Kleiderbügel, kannst du sicher sein, dass er damit zuhause nicht aufhören wird. Wolle pillt dann besonders gerne, wenn das Garn aus kurzen, also billigeren Fasern gesponnen ist. Je länger die Fasern, desto höher die Qualität, aber meist auch der Preis.