So wehrst du dich gegen eine Mieterhöhung

Eine weitere Möglichkeit ist die „Erhöhung auf eine ortsübliche Vergleichsmiete”. Hier dürfen Vermieter*innen nur die Miete anheben, wenn sie niedriger ist als bei anderen Wohnungen in der direkten Umgebung. Die persönliche Einschätzung der Vermieter*innen reicht dafür nicht aus, sie müssen sie belegen. In kleineren Städten wird dafür die Wohnung mit drei ähnlichen Wohnungen in der Nachbarschaft verglichen oder von einem Gutachter bewertet. In größeren Städten gibt es meistens einen Mietspiegel. Allerdings gilt dieser nur für Wohnungen, die nicht größer als 160 qm sind, für Häuser gilt er nicht. „Eine Mieterhöhung in Städten wie München, die nicht mit dem Mietspiegel begründet ist, ist von vornherein unwirksam. Da kannst du direkt sagen: Vergiss es”, sagt Franz.