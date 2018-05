Wie viel Geschäft verträgt die Freundschaft?

Meine Freundschaft mit Annie war nie besonders eng, was auch daran liegen mag, dass sie in einem anderen Land lebt und ein sehr anderes Leben führt. Sie hatte noch keinen einzigen Tag in ihrem Leben gearbeitet, verbrachte ihre Zeit damit, shoppen zu gehen und erster Klasse durch die Welt zu reisen. Das Geld dafür bekam sie von einem reichen Gönner, mit dem sie eine lockere Beziehung führte. Dagegen führe ich ein sehr gewöhnliches Leben mit geregelten Arbeitszeiten und sehr viel weniger Geld. Trotzdem brach die Beziehung in den letzten zwölf Jahren nie ganz ab. Wir waren uns trotz aller Unterschiede sehr sympathisch und wenn wir uns trafen, hatten wir uns immer eine Menge zu erzählen.