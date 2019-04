Was „Gender Studies“-Studierende sich anhören müssen

Viele haben eine abstrakte Angst vor dem Thema Gender. Manchen hilft es, wenn sie eine Person kennenlernen, die in ihren Augen ‚normal‘ aussieht und sich wissenschaftlich mit dem Thema auseinandersetzt. Ich würde aber sagen, dass die meisten in meiner Verwandtschaft immer noch nicht so richtig wissen, was ich eigentlich mache. Ich stelle mich normalerweise schon der Diskussion, aber manchmal finde ich es auch einfach nur anstrengend. Dann nehme ich es mir raus zu sagen: Ich bin privat hier und will jetzt nicht diskutieren.“