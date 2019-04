Wenn Sie zurückblicken, würden Sie sagen, dass wir in den vergangenen 40 Jahren Fortschritte in Sachen geschlechtergerechte Sprache gemacht haben?

Es hat sich in Windeseile sehr viel geändert! Normalerweise dauert es Hunderte von Jahren, bevor sich in der Grammatik was ändert. Aber das Maskulinum ist heute wirklich nicht mehr, was es einmal war. Es wird nicht mehr fraglos als neutral akzeptiert, sondern stark in Frage gestellt. Es ist ja auch absoluter Blödsinn, dass etwas sowohl maskulin als auch neutral sein kann! Wir haben in der deutschen Sprache übrigens ein wunderbares Beispiel dafür, was wirklich neutral ist.