Diese Zeit können wir uns also nehmen. Ja. Aber so lange ich mich zurückerinnern kann, hat sich kaum jemand diese Zeit genommen. Dabei müsste das eigentlich schon im Kindergarten, in der Schule losgehen. Ich hatte Lehrerinnen, die sich selbst als „Lehrer“ bezeichnet und uns alle nur ihre „Schüler“ genannt haben. Dass wir Mädchen in der Klasse damals sogar in der Überzahl waren, schien in ihren Köpfen keine Rolle zu spielen. Auch ich habe früher in der männlichen Form von mir gesprochen, das war für mich total normal. Ich habe es ja nicht anders gekannt. Gleichzeitig wusste ich immer, dass auch Frauen Lehrerinnen werden können. In der Schule gab es dafür ja genügend Vorbilder. Aber was ist mit anderen Berufen? Was, wenn die wenigen Maurerinnen sich nun auch noch selbst als Maurer bezeichnen? Denkt dann niemand mehr an sie? Und wie sollen sich Kinder vorstellen können, dass es Chefärztinnen gibt oder Frauen, die Flugzeuge steuern, wenn sie unerwähnt bleiben?