„Gendern oder nicht gendern?“ ist eine Frage, die andere ist „Wenn gendern, dann wie?“. Für jeden, der es versuchen will, wirkt die Vielfalt der unterschiedlichen Formen gendersensibler Sprache und die Kritik an ihnen so komplex und undurchsichtig, als könne man es nur falsch machen. Das generische Maskulinum, das in der männlichen Wortform (Schüler, Student, Richter) einfach alle nicht-männlichen Personen „mitmeint“ wirkt da wie eine bequeme Alternative. Aber Bequemlichkeit ist eben nicht immer die beste Lösung. Deshalb haben wir eine Übersicht der am häufigsten verwendeten Formen gendersensibler Sprache erstellt: