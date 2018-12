Diese Essensbereiche im Kaufhaus brechen mir das Herz. Denn sie wirken so überholt und aus der Zeit gefallen, so traurig und abgehängt, so ohne Zukunft. Kaufhäuser sterben, seitdem man ein „Online-“ vor sie setzen kann. Kaum jemand geht mehr auf ganztägige Shopping-Trips. Warum auch? Lieber schnell bei Amazon bestellen. So muss man sich auch mittags nicht in überholte Dining-Areas verirren. In der eh schon veralteten Kaufhauswelt hat man das Gefühl, als wäre das Restaurant-Stockwerk noch ein bisschen weiter weg vom Zeitgeist.