Weil dieser Moment zwischen Ende der Bandansage und Piep zeigt, wie vergänglich alles ist. Nur einen Wimpernschlag im Lauf der Zeit entfernt war es die Generation meines Großvaters, die die alles beherrschte und verstand. Ich sehe es förmlich an mir vorbeirauschen: Opa, der in den 70ern stolz zuhause sitzt mit eigenem Telefon mit Wählscheibe. Der in den 80ern endlich auch einen Farbfernseher kauft und in den 90er Jahren ein Faxgerät, mit dem er fleißig interessante Zeitungsartikel an uns faxt. Sich in den 00er Jahren daran zu gewöhnen, dass die Telefonkosten nicht mehr in Einheiten abgerechnet werden und man somit auch an einem Sonntagabend günstig telefonieren kann, dauerte bei ihm dann schon ein bisschen länger. Als dann ab 2017 ein Gespräch innerhalb der EU nicht mehr kostete als ein Anruf nach Wiesbaden, kam er schon nicht mehr so richtig mit. „Ist das für dich nicht teuer?“ war ein Satz, der eigentlich bei jedem Anruf von meinem Handy auf Opas Festnetz fiel. Beim Thema Internet, Computer und Videotelefonie hat er dann nur noch den Kopf geschüttelt.