Was mir das Herz bricht: Leute, die zum Wiesn-Anstich gehen

So wie mir damals, vor gut zehn Jahren, wird es an diesem Samstag wieder sehr, sehr vielen unschuldigen Jugendlichen gehen. Dass sie mit so großen Erwartungen in den Tag starten und dann womöglich die schlimmsten Stunden ihres noch so jungen Lebens verbringen werden, bricht mir das Herz. Ich möchte ihnen zurufen: „Macht das nicht! Bleibt zuhause, schlaft aus! Macht nicht den Fehler, den ich begangen habe!“ Und in der Hoffnung vielleicht ein, zwei arme Seelen in letzter Sekunde zu retten, schreibe ich diesen Text.