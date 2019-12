Was mir das Herz bricht: Pfarrer beim Weihnachtsgottesdienst

Das Murmeln mehrerer hundert Stimmen dringt aus dem Kirchenschiff gedämpft an die Ohren des alten Pfarrers. Hier hinten im Backstagebereich, der Sakristei, übt er ein letztes Mal sein Repertoire an würdevollen Gesichtsausdrücken. Und während ihm jemand die Stola zurechtzupft, begegnet ihm im Spiegel sein sonst so müder Blick, in dem er heute, zum ersten Mal seit genau einem Jahr, endlich wieder dieses festliche Funkeln entdeckt. Denn es ist Messe an Heilig Abend. Sein einzig wirklich großer Auftritt im Jahr. Seine Chance to shine.