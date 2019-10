Was mir das Herz bricht: Menschen an ihrem ersten Praktikumstag

Da hinten, da ist er endlich. Ein fester Händedruck zur Begrüßung – und oh, wie nett – hier ist man gleich per Du. Im Büro angekommen fährt der Praktikant den Computer hoch. Benutzername eingeben. Aber hoppla, sagt der Personalreferent, das Kennwort haben wir noch gar nicht angelegt. Ein Anruf bei der IT. Das könne schon mal dauern. Also: Lies doch erst mal Zeitung. Und dann setzt der Praktikant sich hin. Und liest. Und wartet. Aber weil er auch zwischen den Zeilen lesen kann, hat er nun noch etwas anderes verstanden: Der einzige, der ihn hier heute erwartet hat, ist er selbst. Und in diesem Moment bricht es mir das Herz.