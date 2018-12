Sie ist weniger pompös als ihre großen Brüder, schafft es nicht, mit Schneedeko und den künstlichen Tannenzweigen des Nachbarstands mitzuhalten und Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Bleibt man kurz stehen, um zwischen dem Gedränge und Gewimmel einen Blick auf den Stand zu erhaschen, findet man ein kleines selbstgeschnitztes Holzbrettchen, auf dem in ungleichmäßigen Buchstaben „Herberts selbstgeschnitzte Holzfiguren“ zu lesen ist. Dahinter steht vermutlich Herbert höchstpersönlich. Ein Mann Ende 60, mit einer Wollmütze tief ins Gesicht gezogen, die Hände in den Taschen vergrabend, versucht er sich durch hin und her schunkeln warm zu halten. Dabei blickt er apathisch auf seine Holzkunststücke vor sich. Jedes Mal wenn jemand vorbeiläuft und auch nur einen winzigen Blick auf den Stand wirft, flackert kurz Freude auf in seinem Gesicht. Nach ein paar Sekunden des Beäugens und Begutachtens seitens der Passanten ist der Augenblick aber wieder vorbei. Mit einem Seufzen vergräbt Herbert wieder sein Kinn im Schal, um so eingemummelt die nächsten Stunden verbringen, bis das kurze Schauspiel wieder von vorne beginnt.