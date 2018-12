Dieser Moment der stummen Übereinkunft zwischen allen erwachsenen Kindern und ihren Eltern, Schwiegereltern, Tanten, Onkeln oder Großeltern, der vermutlich schon so alt ist, wie die Geschichte des Schenkens selbst, ist das Traurigste am Heiligabend. Warum hört niemand auf diesen verzweifelten, wahren „Du musst mir nichts Schenken“-Satz? Schenken sollte doch etwas sein, was Freude macht, im schönsten Fall nicht einmal etwas Materielles. Doch so verwandelt sich der Geschenkezwang in diesen Momenten in eine stumme Lüge, die keinen der beiden Beteiligten wirklich glücklich machen kann; denn auch die aufmerksamen Eltern werden schnell begreifen, dass sie mit ihrem Geschenk etwas daneben lagen. Eben, weil die Freude nicht so ausgeprägt ist, wie sie sich das vielleicht gewünscht haben. Und dann sind beide, Beschenkter und Schenkender, ein wenig, (oder, wenn man jemand ist, dem Geschenke sehr wichtig sind) ernsthaft gekränkt.