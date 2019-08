Was mir das Herz bricht: Handy-Klingeln im Spind

Natürlich wird der Adressat in den blauen Shorts die Nachricht später noch erhalten haben, falls er nicht auf den nassen Schwimmbadfliesen ausgerutscht ist und sich das Genick gebrochen hat (das hätte aber sicher in der Zeitung gestanden). Bloß machte mich der Gedanke fast noch ein bisschen trauriger: Angenommen, es ging um eine schlechte Nachricht (und nur bei wirklich schlechten Nachrichten lässt man es doch überhaupt so lange klingeln, oder?), wie tragisch muss dann der Moment gewesen sein, als der nasse Mann gut gelaunt und angenehm ermattet an seinen Spind gegangen ist, womöglich mit dem Baby auf der Hüfte, ihn aufgeschlossen und schon mal kurz einen Blick aufs Handy geworfen hat – und dann: acht verpasste Anrufe, elf Nachrichten, „Ruf mich bitte sofort zurück, es ist dringend!“, „Wo bist du???“, „Bitte melde dich, es ist wirklich wichtig“, „Bitte“. Mal kurz nicht erreichbar sein – und ausgerechnet in dieser Zeit bricht die eigene Welt ohne einen zusammen, das ist sicher ein sehr schlimmes Gefühl.