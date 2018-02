Was mir das Herz bricht: Menschen, die an der Kasse zu wenig Geld dabei haben

Es ist 19:45 Uhr, noch schnell etwas einkaufen, bevor die Geschäfte schließen (ach, München). Vier Leute stehen in der Schlange an der Supermarktkasse vor mir. Das Fließband ist vollgepackt mit Gemüse, Tiefkühlpizza, Bier, Milch und Brot. Die Leute wollen vermutlich so schnell wie möglich nach Hause auf die Couch und den restlichen Abend mit Netflix verbringen. Oder sie haben eine Verabredung und sind spät dran. Oder sonst irgendwas. Was sie sicher nicht wollen, ist hier in der Schlange stehen. Die Frau vor mir schaut auf ihre Uhr, dann wieder nach vorne zur Kasse. Sie wird langsam ungeduldig, denn an Kasse eins geht nichts weiter.